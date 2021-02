Polícia Civil prende traficante com quase 1,5 de maconha e cocaína

A equipe do SIG da Policia Civil de Mogi Mirim sob o comando Delegado Dr. Paulo Agostinete prendeu nesta segunda-feira (01) L.P.C. 39 anos pelo crime de trafico.

Os Policiais Civis Tiburcio e Hélio nesta manhã deslocaram até o bairro Linda Chaib, no Condominio Rubi, onde fica o apartamento do suspeito, lá foram recebidos pela esposa dele que franqueou a entrada dos Policiais, questionada a mesma disse desconhecer qualquer droga no imóvel, porém em busca no apartamento foi localizado porções de maconha e cocaína em um armário da lavanderia.

Diante dos fatos, a mulher indicou o local onde seu companheiro estaria, o qual foi localizado e preso.

Após receber voz de prisão o mesmo foi conduzido ao D.P. e ratificada pela Dra. Raquel.

Droga apreendida:

– maconha = 1.150 g

– cocaína = 340 g