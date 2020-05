Polícia Civil prende “Menudo” com tijolo de pasta base de cocaína

A Polícia Civil de Mogi Mirim prendeu Leandro Henrique Ricci, conhecido como Menudo, de 31 anos, com mais de um quilo de pasta base de cocaína, avaliada em R$ 32 mil. A droga, se misturada a outros produtos químicos, pode render até cinco vezes mais a sua quantidade para ser vendida aos usuários.

Menudo foi autuado em flagrante na noite desta terça-feira, 5, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas. Ele era investigado pelo SIG (Setor de Investigações Gerais), que receberam informações de que o suspeito iria receber uma certa quantidade de drogas para a revenda.

Os policiais seguiram para as proximidades da Rua Professora Guiomar Maretti Marangoni, no Jardim do Lago, e esperaram quando um homem efetuou a entrega para o suspeito.

Agindo rapidamente, os policiais seguiram para a casa do suspeito, sendo atendidos por Menudo, que acabou confessando que havia recebido o entorpecente e que somente iria guardá-lo, recebendo, pelo “serviço”, R$ 500,00.

O rapaz liberou o acesso dos policiais, apontando que a droga estaria escondida na churrasqueira. O entorpecente, pesando 1,1 quilo, foi encontrado e apreendido. Indiciado e droga foram levados até a Central de Polícia Judiciária.

Fonte: Maria Clara Cunha Canto / Especial para o Portal da Cidade