Polícia Civil guaçuana participa da prisão de mais dois de quadrilha

Na manhã desta sexta-feira (4), policiais da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Guaçu, com apoio de colegas da CPJ (Central de Polícia Judiciária) da cidade, capturaram dois homens que faziam parte de uma quadrilha especializada em roubos de picapes de luxo na região.

Há tempos que os investigadores da DIG monitoravam as atividades dos dois suspeitos, que pertencem a uma organização criminosa. Porém, nesta manhã, com o mandado de prisão em mãos, os policiais civis conseguiram prender os dois procurados. Um deles do detido em Pirassununga e o outro, em Leme, em Leme.

A DIG apurou que ambos eram os membros da quadrilha responsáveis pela receptação e adulteração dos sinais identificadores das caminhonetes para posterior revenda a terceiros. Os dois foram trazidos para a DIG de Mogi Guaçu onde já foram ouvidos pelos delegados envolvidos na operação.

Agora, os dois indiciados serão encaminhados à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Campinas onde aguardarão a remoção para uma unidade prisional do Estado.