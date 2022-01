Polícia Civil esclarece por completo latrocínio de motorista encontrado carbonizado

A DIG de Mogi Guaçu esclareceu o crime de latrocínio cuja vítima foi o motorista idoso que residia no município de Cosmópolis.

As investigações se iniciaram a partir de notícia dos familiares de que o homem estava desaparecido desde o dia 19/09/2021. Ele era caminhoneiro e teria vindo até o Mogi Guaçu com o carro particular dele até uma transportadora para levar uma carga. No curso das investigações o veículo da vítima foi localizado abandonado no bairro Jardim Ypê VII. O veículo estava com danos no painel e nos vidros. Em trabalho de campo foi possível traçar o trajeto efetuado pela vítima.

Constatou-se que ele esteve em uma bar situado no Jardim Santa Terezinha I, onde foi convencido por duas mulheres a ir com elas até uma casa no Jardim Ypê Pinheiros. Lá dois homens aguardavam a chegada da vítima. No local, a vítima foi estrangulado por um dos bandidos. Eles subtraíram o celular, pequena quantia em dinheiro e depois tentaram vender o carro da vítima, sem sucesso, sendo o automóvel abandonado no local onde foi encontrado.

Após, os indiciados retiraram o corpo da vítima do local e o levaram para um terreno baldio nas imediações onde carbonizaram o cadáver. No local onde ocorreu a ocultação do cadáver foram recolhidas fragmentos de ossos humanos.

A Polícia Civil representou pela prisão dos quatro indiciados o que foi deferido pelo Poder Judiciário. O indiciados B.M.S, A., I.J.C.C. e A.P.S. foram capturados e se encontram presos.

O indiciado Marcos Aurélio Toledo se encontra foragido. Qualquer informação acerca do paradeiro dele poderá ser comunicada à Polícia Civil através do telefone 197, Polícia Militar 190 ou Guarda Municipal 153.