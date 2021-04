Polícia Civil e PM apreendem arma de fogo e dois bandidos procurados da Justiça

Uma operação conjunta entre a PM e a DISE (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes), de Mogi Guaçu na manhã desta quinta (08) terminou com a prisão de dois bandidos e uma arma de fogo.

O agentes de segurança estiveram em dois lugares, um deles na Rua Sebastião Carlos de Souza, no Jardim Florestal em Estiva Gerbi. Lá foi preso um procurado da Justiça com pena a cumprir, com ele foi encontrado uma arma de fogo calibre 38 com seis munições.

Outra prisão aconteceu na Rua Nagib Mate Meherj no Jardim Suécia II. Neste endereço um procurado da Justiça com 22 anos a cumprir de pena por tráfico de drogas também foi preso.

Ambos foram encaminhados para a sede da DISE no Bairro Centenário em Mogi Guaçu e após procedimentos administrativos, foram encaminhados ao sistema prisional.

O Delegado Dr. Dalton David Ferreira, titular da DISE comandou os Policiais Civis, já pela Polícia Militar, participaram os PMs Sargento Robson, Soldados Pozzer, Alan e Côrrea.