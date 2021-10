Polícia Civil descobre trágico paradeiro de motorista desaparecido, um foi preso

Policiais Civis da DISE/DIG de Mogi Guaçu elucidaram um homicídio que ocorreu em Mogi Guaçu no dia 17 de setembro.

Local onde os restos mortais de Geraldo foi localizado, no Jardim Ypê Pinheiro.

Geraldo Afonso Martins, 65 anos era morador da cidade de Cosmópolis e trabalhava em uma empresa de Mogi Guaçu, ele desapareceu no dia 16 de setembro de 2021 e desde então, a família procurava pelo motorista e contou com ajuda de diversos meios de comunicação, no entanto, o caso teve um desfecho trágico.

A Polícia Civil descobriu que Geraldo foi vítima de pelo menos três pessoas, ele caiu em um embuste de uma garota de programa e logo depois, na região do Jardim Ypê Pinheiro teve seus bens roubado e foi estrangulado e morto por mais dois homens, comparsas da mulher, o corpo dele foi queimado, os bandidos queriam ocultar o cadáver. No dia 19, sábado, o carro dele foi encontrado em uma área rural entre Mogi Guaçu e Mogi Mirim com o vidro quebrado e painel danificado.

Com o desfecho do caso nesta sexta-feira (08), um homem que participou do crime foi preso e a mulher e o outro homem foram identificados e devem ter seus mandados de prisão expedidos a qualquer momento.

O local onde os restos mortais de Geraldo foi encontrado recebeu a Perícia da Polícia Científica que encaminhará o material para o IML e após exames de DNA será confirmado a identidade da vítima, apesar do assassino ter confessado.