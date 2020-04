Polícia Civil apreende quase 20 Kg de maconha em Mogi Mirim

O pedreiro Alan Brandino Custódio, 31, foi preso em flagrante na noite da última segunda-feira, por policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais), quando transportava três tabletes de maconha em uma rua da Vila Dias, Zona Leste da cidade.

Ao todo, foram apreendidos 48 tabletes de maconha, pesando quase 20 kg. Eles estavam com Alan e na casa em que ele mora, nol Parque Reasl, Zona Oeste.

O pedreiro foi detido quando se preparava para fazer uma entrega em uma conhecida “boca de fumo” daquele bairro.

Segundo os investigadores que participaram da operação, o SIG havia recebido informações de que Alan faria a entrega de entorpecentes, naquela mesma noite, em uma casa situada à rua Cuba. Com um veículo descaracterizado, os policiais montaram uma campana no local à espera do suspeito.

Pouco depois das 19h00, Alan apareceu carregando uma sacola. Sem que percebesse a presença dos investigadores, ele foi surpreendido pelos policiais civis e detido, não havendo tempo de esboçar qualquer reação.

Na sacola, os policiais encontraram apenas três tabletes da droga. Porém, após um rápido interrogatório ainda no local da prisão, Alan acabou confessando que na casa onde mora, a rua Adriano Nascimento, no Parque Real, haveria mais drogas escondidas.

Flagrante

A equipe do SIG, sob a chefia do delegado Paulo Roberto Augustinete, com os investigadores Tibúrcio, Jairo, Juliano e o agente Hélio, foram até o local indicado. Em uma minuciosa revista no imóvel, os policiais civis encontraram mais 45 tabletes de maconha escondidos dentro de uma caixa, próxima a um sofá.

Imediatamente foi dado voz de prisão ao pedreiro que foi conduzido pela equipe do SIG à CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado Alexandro Serrano Morcillo ratificou o flagrante. Alan deve passar por uma audiência de custódia ainda hoje e, então, segue para a UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira, onde ficará à disposição da Justiça. Na CPJ ele permaneceu em silencio. Já a maconha apreendida com o suspeito foi periciada pelo IC (Instituto de Criminalística), pesando 19,6 quilos.

Fonte: André Paes Leme e Bia Canto do Portal Cidade de Mogi Mirim