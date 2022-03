PMs vão averiguar briga de casal e apreendem arma de fogo ilegal

Uma briga de casal acabou com um homem preso e uma arma apreendida na tarte de domingo (13). Todo começou por volta das 17h30, quando os PMs Cabo Godoy e Soldado Helton receberam uma informação, via rádio, versando sobre um caso de violência doméstica à rua Antônio de Lima, Jardim Ypê Amarelo.

Segundo o Copom, uma adolescente havia contado que a mãe e o padrasto estavam discutindo e que ele estaria bastante agressivo. A menina temia pela vida da mãe, uma vez que, de acordo com ela, o padrasto possuía uma arma de fogo.

Os PMs foram até o local informado e quando chegaram, o homem estava sentado na calçada e a mulher, encostada no portão da casa. Ao serem questionado sobre o desentendimento, eles admitiram que haviam, de fato, brigado e se agredido mutualmente.

Os PMs também indagaram o homem sobre a arma de fogo, mas ele negou a existência da mesma. No entanto, evitou contato visual com os PMs e se mostrou muito nervoso. Depois de certa insistência, ele deixou que os policiais militares entrassem na casa, mas fez questão de acompanhá-los durante as buscas.

Porém, nos fundos do imóvel, em meio a um monte de entulho, os PMs encontraram uma arma de fabricação caseira, sem calibre específico e que a mulher confirmou ser do companheiro.

O homem recebeu voz de prisão, passou por exame de corpo de delito e foi levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária). A mulher também compareceu àquela unidade policial, mas como testemunha. O companheiro dela permaneceu preso e à disposição da Justiça.