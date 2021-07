PMs recuperam veículo furtado em Bragança Paulista

Os PMs Sargento Charles, Cabo Garcia, Soldados Alan, Pozzer e Caroline foram averiguar uma de desinteligência pela pelo Jardim Santa Felicidade no início da tarde desta quinta (29), com a chegada dos PMs percebeu se tratava-se de um possível furto de um carro Ford Ka.

Conversando as partes chegou-se a conclusão de que referido veículo era produto de furto pela cidade Bragança Paulista/SP e que o carro iria ser clonado com as placas de uma Amarok, as partes relataram ainda que o ladrão é um marginal já conhecido pelos PMs e que na desta quarta (28) ele teria feito um roubo a residência pela bairro Sakaida.

Os PMs se deslocaram até a residência do suspeito, porém ele não estava na casa.

Diante dos fatos a ocorrência foi apresentada no Central de Polícia Judiciária, onde as partes foram liberadas e o veículo foi devolvido ao proprietário.