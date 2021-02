PMs recuperam 5 motocicletas roubadas em desmanche, 2 menores detidos

Cinco motos roubadas foram recuperadas em um desmanche descoberto na tarde deste domingo, 21, em uma residência no Assad Alcici. A operação foi realizada por Equipes de Força Tática pela Polícia Militar, num imóvel situado à rua José Henrique Ferreira Alves.

Das cinco motos recuperadas, duas são Honda XRE e três Honda Titan. Uma delas foi roubada em Mogi Mirim há cerca de um ano. As outras motocicletas estão com número de registro de chassi suprimido e sem emplacamento.

A ocorrência foi apresentada no Plantão Policial da Delegacia de Itapira pela PM. O imóvel alvo da operação funcionava como desmanche. No local havia dois menores, de 16 e 17 anos, que foram detidos e levados para a delegacia.

Atuaram na operação os PMs Lopes, Ronaldo, Verne, Torriani, Bruno e Brunorio, integrantes também da Força Tática. Dois simulacros de arma e porções de maconha foram apreendidos durante a operação deste domingo.

Apreensões:

*01 XRE vermelha placa EWW-3418 (ROUBADA)

*01 XRE Branca, sem placa( chassi e motor suprimidos).

*01 Honda/CG 160 vermelha ( chassi e motor suprimidos) ostentando a placa BHV-4529 sem lacre.

*01 Honda/CG 160 vermelha ( tanque pintado de preto),

( chassi e motor suprimidos).

*01 Honda/CG 160 Preta, ( chassi e motor suprimidos), ostentando placa GFZ-4529 sem lacre.

*02 Simulacros de Pistola

*0,118 Kg de Maconha

*02 escapamento original de XRE

*02 escapamento de Honda/Cg

*04 carenagens laterais do tanque ( 02 vermelha e 02 preta) de CG 16004 capacetes (01 Norisk branco, vermelho e azul, 01 New liberty preto e 01 Ls2 Preto branco e vermelho, 01 Ls2 colorido).

*02 farol com carenagem dianteira de CG 160..

*06 retrovisores ( XRE e CG).