PMs recebem homenagem dos Vereadores por ocorrência no Cercadinho

Na noite da última segunda-feira (28), foi aprovado pela Câmara Municipal de Mogi Guaçu a Moção nº 2/2021, que propõe aplausos as autoridades de segurança pública do Estado pela eficiente operação deflagrada pela Polícia Militar que culminou na detenção de traficantes e apreensão de substancias entorpecentes no território guaçuano.

A matéria foi de autoria da Vereadora Judite de Oliveira, que recebeu alguns PMs durante a sessão desta segunda-feira para receber a homenagem.

A homenagem foi referente a esta ocorrência:

PMs encontram 15 kg de de cocaína pura e 500 litros de combustível de avião no Cercadinho – Mogi Guaçu Acontece (mogiguacuacontece.com.br)

Estiveram presentes também, representando o 26º Batalhão da Polícia Militar o coronel PM Malco Basílio, e o vice-prefeito do município, o Major Marcos Luiz Tuckumantel.