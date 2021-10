PMs prendem traficante com mais de 3200 pinos de cocaína, cerca de 2 quilos da droga

Um traficante de 21 anos, morador em Mogi Mirim foi preso pela Polícia Militar acusado de tráfico de drogas, ele foi flagrado com cerca de dois quilos de cocaína, divididos em 3.255 pinos da droga, além de R$ 340,00 em dinheiro.

A prisão por parte da PM ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (01), na rodovia SP 342, nas proximidades do do trevo com a Avenida Suécia, Jardim Santa Terezinha I.

Os PMs PMs Sargento Charles, Cabo Alan, Soldado F. Pozzer faziam patrulhamento ostensivo pela Avenida Suécia quando pela rotatória de acesso à rodovia visualizaram um carro suspeito. O motorista deste carro demonstrou nervosismo quando viu a viatura, chamando a atenção dos PMs, que decidiram fazer a abordagem.

Os PMs já viram de cara uma sacola no banco da frente que tinha uma grande quantidade de pinos com cocaína, além de dinheiro.

Com a atitude de tráfico de drogas consumado, foi dada voz de prisão e encaminhado á Central de Polícia Judiciária, onde a delegada de plantão ratificou o flagrante por tráfico de drogas e o deixou à disposição da Justiça.

A droga foi contabilizada e tinham dois quilos de cocaína divididos em 3.255 pinos da droga. Foram apreendidos R$ 340,00.

A ocorrência policial contou ainda com a participação dos PMs Cabo Garcia, Soldado Celegati, Cabo Francoso e Armond.