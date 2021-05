PMs prendem traficante com grande quantidade de drogas

Em patrulhamento pelo Bairro Boa Vista no início da noite desta segunda-feira (17), os PMs Armond e Françoso se depararam com um homem suspeito de estar no comércio ilegal de tráfico de drogas na Rua Alayde Galhardo Casagrande.

Houve a abordagem e na pochete de J.V.M. foi localizado 5 kits com pinos de cocaína. Ao ser averiguado a sua documentação, foi constatado que o mesmo já tem passagem pelo crime de Tráfico de Drogas.

Diante dos fatos, foi feita diligências na casa onde mora J.V.M. e encontrado mais entorpecentes.

No total foi apreendido 60 porções de maconha, 28 pedras de crack, 22 kits contendo 28 pinos de cocaína, totalizando 616 porções, foi apreendido ainda uma balança de precisão e 380 pinos vazios.

Traficante encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante, ficando o mesmo preso á disposição da Justiça.