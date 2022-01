PMs prendem traficante com grande quantidade de cocaína e crack

Os PMs Sargento Vinicius e Cabo A. Raymundo em patrulhamento pelo Condomínio. Residencial Moacir Guzoni no manhã do último sábado (01), avistou A. D. S. de 41 anos saindo de um apartamento, o qual, ao notar a presença policial, dispensou uma pequena sacola plástica ao solo e tentou retornar rapidamente para o imóvel mas acabou abordado.

Durante a busca pessoal, os PMs localizaram dentro da carteira do indivíduo, 2 pinos cocaína e R$ 423 em dinheiro. Ao verificar a sacola plástica dispensada por ele, foi encontrado mais 70 pinos de cocaína, igual ao que ele guardava na carteira.. O indivíduo foi indagado, e diante das evidências confessou que estava na prática ilícita de tráfico de drogas.

Foi solicitado a autorização para ingressar no imóvel e proceder buscas, o que foi consentido pelo infrator da lei e também pela sua amasia, e durante a vistoria no local, foi encontrado em um dos quartos, dentro de um guarda-roupas, uma mochila contendo mais 8 sacolas idênticas a apreendida anteriormente, cada uma armazenando 70 pinos com cocaína, totalizando então 632 porções, duas sacolas plásticas, sendo uma com aproximadamente 200 gramas e outra com aproximadamente 300 gramas também com um pó branco análogo a cocaína, 09 sacos plásticos, cada um com catorze pedras de crack, totalizando 126 porções, uma sacola plástica com 168 capsulas vermelhas, contendo em seu interior um pó branco análogo a cocaína, uma balança de precisão, diversos pinos vazios, insumos e apetrechos para preparo e acondicionamento da droga para o comércio ilícito.

A. D. S. assumiu ser de sua propriedade, esclarecendo ainda que sua amásia desconhecia a existência das drogas, informação que foi confirmada por ela.

Diante das circunstâncias apresentadas, fora dada voz de prisão em flagrante delito ao indivíduo incurso no Art. 33 da lei 11343/06 e realizada a sua condução até a Central de Polícia Judiciária, onde o ato foi ratificado pelo delegado plantonista, o qual adotou as providências de polícia judiciária cabíveis, permanecendo o infrator da lei a disposição da Justiça.

Apoiaram a ocorrência os PMs:

CB PM CAZALLI

SD PM CAROLINE

SD PM KAETSU

SD PM LIMA