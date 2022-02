PMs prende comerciante com duas armas de fogo na zona leste

Os PMs Sargento Marcos Vinicius e Soldado Dias patrulhavam em saturação pela Avenida Suécia no início da tarde desta sexta (11), quando viram dentro de um comércio um indivíduo em atitude suspeita, o qual ao perceber a presença policial empreendeu fuga para o interior do estabelecimento, atitude esta que culminou na abordagem do suspeito de ilícitos.

Durante a busca pessoal em L. O. L., nada de ilícito foi encontrado, mas ao realizar a vistoria no veículo GM / Vectra GT de sua propriedade, os PMs encontraram uma coronha aparentando ser de revólver calibre 38. Indagado, ele esclareceu que possuía uma arma de fogo pelo local e também uma em sua residência pois é comerciante e tem medo de ser vítima de roubo, e ainda, alegou possuir algumas desavenças no município e precisava se defender.

Ato contínuo, o indivíduo conduziu os PMs até o escritório existente no comércio e mostrou onde estava escondido um revólver calibre 38 oxidado e com cinco munições intactas. Já pela casa do abordado que fica no Jardim Suécia, p os PMs localizaram mais um revólver calibre 38 niquelado e mais 24 munições intactas.

L. O. L. recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária, onde foi autuado por Porte ilegal de arma de fogo e pagou fiança no valor de R$ 1200 para responder pelo crime em liberdade.

Apoiaram na ocorrências os PMs Cabos Armond e Françoso.