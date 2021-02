PMs não medem esforços e prendem dupla de assaltantes e recupera Iphone

Um smartphone Iphone roubado no Jardim Bela Vista foi recuperado pela Polícia Militar na Chácara Nova Odessa, menos de duas horas após o roubo.

O fato se deu na manhã desta segunda-feira (15). O aparelho, comprado pela vítima por R$ 8 mil neste domingo (14), estava escondido. Os autores do roubo foram identificados e localizados. Com um dos suspeitos, foi apreendia uma réplica de pistola usada no assalto.

O roubo aconteceu pouco depois das 9h30. A vítima fazia caminhada pela avenida João Batista Assenço, no Jardim Bela Vista, quando foi abordado por um homem que anunciou o roubo e levou seu celular. Segundo a vítima, o assaltante estava armado com uma pistola de cor preta.

IMinutos após o roubo, a vítima se deslocou até a sede da 1ª Cia da PM, onde relatou ocorrido e que o sistema de rastreamento do celular indicava que o aparelho estava pela rua Filomena Casaroto Donegá, na Chácara Nova Odessa.

Os PMs Sargento Robson e pelos Soldados Alan e Pozzer vasculharam as casas da quadra da rua onde o aparelho poderia estar, mas não o encontraram. Dali, a guarnição foi até a rua Irene Martini Falsete, local usado por assaltantes para se esconderem. Ali, os PMs abordaram dois suspeitos. Um deles foi reconhecido pela vítima como o autor do roubo.

O bandido confessou a autoria aos policiais, levando-os até uma árvore onde o aparelho estava escondido. Os PMs também foram até a casa do outro suspeito, onde localizaram a réplica de uma pistola usada no roubo, constatando que o segundo autor também participou do crime.

A dupla criminosa foi encaminhada até a CPJ (Central de Polícia Judiciária), sendo autuados em flagrante por Roubo, ficando à disposição da Justiça.