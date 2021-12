PMs identificam dupla de assaltantes e recuperam bens de vítimas

Os PMs Sargento Charles, Cabo A. Raimundo e Soldado F, Pozzer realizaram intenso patrulhamento na manhã do último sábado (04) pela região da Vila Paraíso, com o intuito de localizar dois infratores da lei que estavam roubando comércios e transeuntes.

Após intensa saturação, os PMs conseguiram chegar ao endereço dos suspeitos, em contato com G. E. N. de 50 anos, ele confessou ter participado de vários crimes juntamente com seu irmão W. F. N. de 25 anos, o qual não estava no local.

Ainda pela casa foi localizado vários produtos de roubo, bem como duas camisetas usadas por G. E. N. em dois roubos.

Com informações de que W. F. N. estaria na casa de sua mãe Residencial Ypê Amarelo, PMs da Equipe do Sargento Charles foram até o local, mas o meliante fugiu ao perceber a chegada das viaturas. Os PMs conseguiram localizar quatro vítimas de roubo dos meliantes.

Diante dos fatos, o averiguado detido e as vítimas junto com os produtos recuperados foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária. Todos foram ouvidos e o boletim de ocorrência (Roubo e Receptação) foi registrado pelo Delegado de Plantão, que determinou a liberação do averiguado que irá responder pelo crime em liberdade.

Participaram da ocorrência os PMs:

CB PM MANGOLIN

CB PM C.POZZER

CB PM GARCIA

SD PM SVIDISVINK

CB PM CAZALI

SD PM CAROLINE