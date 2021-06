PMs frustram roubo de caminhão no momento em que o motorista era refém dos bandidos

Por volta das 04h00 da madrugada desta sexta-feira (25), os PMs Sargento Bernardo Gomes e o Soldado De Souza recuperaram um caminhão que havia sido roubado horas antes na Rodovia SP-340.

Os PMs voltavam da cidade de Holambra, quando no Km 151, visualizaram uma picape Fiat Strada, de cor branca, parada no acostamento, o motorista desse carro ao perceber a presença da viatura policial, desceu e correu em disparada em direção a um matagal na localidade.

Diante do fato suspeito, os PMs resolveram ver o que ocorria e perceberam que poucos metros a frente havia um caminhão com algumas pessoas dentro da cabine. Neste momento três homens desceram do caminhão e também correram sentido ao matagal que fica nas margens da rodovia, um deles estava armado e chegou a apontar em direção dos PMs.

Temendo por trocas de tiros, os PMs se protegeram e chamaram apoio. Com a chegada de mais viaturas, descobriu-se que o motorista dono do caminhão estava na cabine e acabara de ser vítima de roubo pela bando que fugiu.

O motorista vítima do roubo contou que os bandidos queriam levar ele para um cativeiro até que a carga fosse roubada.

Apesar dos bandidos terem fugido, o roubo foi evitado e o motorista pode seguir viagem.