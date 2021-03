PMs flagram três com quase meio quilo de maconha na Praça da Juventude

Na primeira ocorrência, os PMs Orozimbo e Mendes patrulhavam a Avenida das Torres nesta segunda (16) por volta das 11h00 quando viram uma motocicleta adentrando na contramão pela Rua Alcides de Melo, no Jardim Fantinato. Quando a viatura voltou, alguns indivíduos que estavam no local correram atrás da Praça da Juventude.

Com apoio de mais viaturas, uma mulher foi abordada saindo do mato com uma motocicleta. Em revista pessoal, foi encontrado em sua bolsa uma trouxa de maconha e R$ 100. A motocicleta com a documentação em atraso foi apreendida e a mulher foi encaminhada para a Central de Polícia Judiciária, onde responderá por porte de drogas.

Em outra ocorrência, já por volta das 15h00, os mesmos Policiais Militares voltaram no mesmo local, nas proximidades da Praça da Juventude e conseguiram abordaram dois adolescentes, os quais haviam se evadido da abordagem no final da manhã.

Com os dois adolescentes foram encontrados pequenas porções de maconha e dinheiro fracionado. Com apoio da viatura do CANIL da GCM, a cadela Babi foi empenhada no local, onde existe uma mata e localizou quase meio quilo de maconha (430 gramas), idêntica as que estavam em poder deles e da mulher abordada pela manhã.

Diante do fato, ambos adolescente infratores encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, droga apreendida e um dos adolescentes infratores já era reincidente no crime ficou apreendido á disposição da Justiça.

Participaram de ambas ocorrências os PMs, Tonietti, Walter, Domingos, Nogueira, Rafael, Wagner, Nathan e Lima, alé dos GCMs Ralph, Thiago e Couto, Anselmo e Machielo além da GCM Canina Baby.