PMs flagram traficantes comercializando maconha na Praça da Juventude

Os PMs Orozimbo e Mendes em patrulhamento pela zona leste neste domingo (31) avistaram traficantes em ação dentro da Praça da Juventude na Rua Sólon Franco no Jardim Fantinato.

Um deles entregava um pacote para outras três pessoas, mas quando visualizaram a presença da equipe policial tentaram se evadir em distantes direções, no entanto um menor e dois maiores foram detidos.

Com o menor foi encontrado uma certa quantia em dinheiro e duas porções de maconha. No local onde foram vistos antes de tentarem se evadir, foi encontrado uma sacola com mais 9 porções de maconha.

Diversas equipes da PM apoiaram a ocorrência, inclusive o CANIL da GCM, mas não foi localizado mais drogas, um 4 indivíduo conseguiu se evadir. Na Central de Polícia Judiciária, a droga foi apreendida e os quatro maus elementos foram liberados após elaboração de Termo Circunstancial de Ocorrência.