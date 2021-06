PMs flagram traficante vendendo drogas na Rua Cristóvão Colombo

Os PMs Cabo Domingos e Soldado Mendes em patrulhamento no início da tarde desta terça (08) com vistas a criminosos que haviam acabado praticar roubo a um comércio pelo Jardim Bandeirantes, deparou com dois indivíduos em atitude suspeita pela Rua Cristóvão Colombo, Jardim Itacolomy.

O individuo V.G.S.S. deixou cair no chão uma embalagem que continha mais de 30 pinos de cocaína. O outro abordado declarou que era usuário e havia comprado maconha, duas porções adquiridas no valor de R$ 50.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão V.G.S.S. pelo crime de Tráfico de Drogas, com apoio de demais viaturas, os PMs encontraram na residência do indiciado R$ 110, dinheiro proveniente da venda da droga, ambos os abordados foram encaminhados para Central de Polícia Judiciária, o usuário ficou registrado como testemunha.

O indiciado V.G.S.S. foi autuado, ele já possui passagem criminal pelos crimes de Tráfico de Entorpecentes e Porte Ilegal de arma de fogo, além de Furto.