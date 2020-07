PMs flagram traficante em ação

Durante patrulhamento pelo Jardim Santa Terezinha I na noite desta segunda (27), na prevenção de atos ilícitos, os PMs Cabo Soares e Soldado Pozzer se depararam com o indivíduo R.R.P., 18 anos, de bicicleta com os braços estendidos para dentro de um veículo VW Gol de cor preta e ao avistarem a presença da viatura, o veículo se evadiu do local não sendo possível visualizar emplacamento.

O suspeito que estava de bicicleta empreendeu fuga sendo abordado pela Rua Honorina Franco da Rocha, em revista pessoal localizado no interior do bolso de sua blusa 30 pinos contendo substância aparentando ser cocaína e a quantia de R$ 522,00 em espécie em notas diversas.

Foi dado voz de prisão por tráfico de entorpecentes, conduzido para a Central de Polícia Judiciária onde o mesmo foi autuado e preso.