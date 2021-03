PMs flagram traficante atuando em praça pública

Os PMs Orozimbo e Mendes estavam em patrulhamento pelo Jardim Esplanada, zona leste da cidade no final da manhã deste domingo (28), quando diante de fundadas suspeitas abordaram um jovem identificado como L.P.F. na prática de tráfico de drogas em uma praça na Rua Domingos Toso.

Foi apreendido com o infrator da lei, pinos de cocaína e dinheiro proveniente da venda do entorpecente. Com apoio dos GCMs Ralph, Thiago, Acácio e a Cadela de Faro Baby do CANIL foi encontrado mais pinos na praça.

Infrator encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante pela Delegada Dr. Raquel Casalli ficando á disposição da Justiça.

Apoiaram na ocorrência os PMs Toniette, Walter, Domingos e Nogueira.