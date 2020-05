PMs encontram simulacro e arma de fogo em festa com 200 pessoas convocada pela internet

No final da noite desta sexta (01), Policiais Militares foram apurar uma denúncia que chegou ao COPOM, via 190, a qual informava que pela Rua Josefina Maldonado, Parque Imperial, estaria ocorrendo uma festa em desacordo ao Decreto Estadual.

Os PMs Cabo Andréia e Cabo Fonseca com apoio do de demais viaturas se deslocaram para o local e perceberam que se tratava de uma festa em uma chácara urbana com aproximadamente 200 pessoas.

O responsável do evento foi contatado, porém devido ao grande número de pessoas no local, por acreditarem que as equipes adentrariam, foi arremessado por sobre o muro um simulacro de arma de fogo (pistola) e um revólver .22 municiado com 7 cartuchos intactos.

Os PMs abordaram e revistaram as pessoas e apresentaram na Central de Polícia Judiciária os responsáveis do evento bem como o simulacro e a arma de fogo, estas apreendidas. O organizador informaram que a festa foi marcada via Internet e que não conhecia todos os presentes, o que dificultou saber quem era o dono do simulacro e da arma de fogo.