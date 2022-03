PMs encontram quase 5 quilos de entorpecentes na casa de traficante

A Polícia Militar de Mogi Guaçu realizou uma das maiores apreensões de drogas deste ano, fato este que aconteceu na noite de quinta-feira (10), no Jardim Chaparral.

Foram apreendidos mais de 1,6 quilo de cocaína, 2,3 quilos de maconha, 700 gramas de crack, além de R$ 792 em dinheiro, foi feira pela equipe do sargento Charles, Cabo Alan, Soldado Pozzer, Cabo Domingos e o Soldado Mendes.

Os PMs Sargento Charles, Cabo Bruno e Pozzer estavam patrulhando a zona leste, quando por volta das 19h30 receberam uma denúncia anônima de que um homem que mora na rua Nicolau Magioli, no Jardim Chaparral, estaria guardando uma grande quantidade de entorpecentes em sua residência.

Os PMs foram até o local informado e após conversa com o suspeito de 27 anos, foi franqueada a entrada dos PMs no interior do imóvel. Em uma rápida busca, os policiais militares descobriram uma embalagem com 2.370 pinos de cocaína, pesando mais de 1,6 quilos, já prontos para a venda.

Foi encontrado também quatro pedras de tamanho grande de crack, pesando 700 gramas, além de 575 pedras menores, já fracionadas para serem distribuídas e duas balanças de precisão. Na residência ainda foram encontrados 3 tijolos de maconha, que totalizaram mais de 2,3 quilos e 220 porções da mesma droga embaladas e prontas para a venda.

2,6 quilos de produtos químicos para serem misturados à cocaína também foi apreendido e 13 mil pinos vazios, o que indica que o local era mesmo um centro de distribuição de drogas para toda a região. Foi apreendido também R$ 792 em dinheiro.

O traficante foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária onde foi ouvido pelo delegado de plantão e indiciado por tráfico de entorpecente e permaneceu preso a droga apreendida.