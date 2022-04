PMs e Policiais Civis da DIG prendem 4 bandidos acusados de roubos de carros de luxo na região

A Polícia Militar, em uma operação conjunta com a DIG (Delegacia de Investigações Gerais) da Polícia Civil de Mogi Guaçu, desarticulou, na manhã desta terça-feira (19), uma quadrilha especializada em roubos de carros de luxo, especialmente picapes e SUVs (Toyota SW4, Jeep Compass, Hyundai Creta, Mitsubishi Pajero, picape Hilux, etc), que estava agindo nas cidades da região.

A equipe do Sargento Charles, também composta pelo Cabo Raymundo e Soldado Pozzer faziam um patrulhamento pela Zona Sul de Mogi Guaçu quando, ao passar pela avenida Padre Jaime, cruzamento com a avenida Mogi Mirim, visualizaram um VW Fox preto com quatro homens no interior do veículo.

Com a ajuda de investigadores da DIG, os PMs abordaram o carro e começaram a interrogar os suspeitos. De antemão, os policiais já sabiam que os quatro eram membros de uma quadrilha que já havia furtado, pelo menos, seis picapes Hilux em Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

Hoje, a quadrilha pretendia levar mais um carro em Mogi Mirim, mas foi impedida pelos Cabos Cazalli e Robson, que também estavam participando da operação na vizinha cidade. Quando perceberam que o cerco estava se fechando, os bandidos tentaram fugir em alta velocidade pela avenida Mogi Mirim.

Quando chegaram a Mogi Guaçu, na rotatória do Hospital Municipal eles acabaram detidos pelos investigadores e policiais militares que já os aguardavam. Todos os quatro indivíduos foram submetidos a uma revista pessoal e seus antecedentes foram checados.

Um dos suspeitos estava de posse de um aparelho celular que, na pesquisa, aparecia como produto de furto na cidade de Sorocaba, em 2019. Já no VW Fox, que ficou apreendido, foram apreendidas ferramentas para realização dos furtos. Os quatro suspeitos foram detidos e encaminhados à DIG que dará prosseguimento as investigações.

Os quatro homens, com idade entre 20 e 42 anos, foram indiciados por associação criminosa para furto de veículos, ficando à disposição da Justiça.