PMs e Bombeiros convencem jovem de 28 anos a desistir de suicídio em viaduto

No início da tarde desta quinta (27), os PMs Bardela e Thiago foram acionados por populares para comparecerem na Avenida Emília Marchi Martini, no Jardim Almira, onde uma jovem de 28 anos estava dependurada na grade de proteção do viaduto sobre a linha férrea tentando contra a própria vida.

Os PMs então começaram a dialogar com a moça e junto com uma equipe do Corpo de Bombeiros, comandado pelo Sargento Fernando Costa, Cabo Biavati, Cabo Guerra, Cabo Xavier, Cabo Caldeira e Soldado Navarro qual deu apoio na estratégia de convencimento de desistência do suicídio.

Com a via interditada, alguns minutos de conversa, a jovem moça desistiu de tal ato trágico e foi encaminhada para o PPA do Jardim Novo II, ela recebeu medicamentos e será encaminhada para tratamentos adequados.