PMs de ROCAM recuperam motocicleta furtada

Durante patrulhamento preventivo na noite deste sábado (13) com vistas a coibir furtos e roubos pela área norte de Mogi Guaçu, os PMs da Equipe de ROCAM, Cabo Moreira e Soldado Lúcio se depararam com uma motocicleta pela Avenida Júlio Xavier da Silva, Parque Cidade Nova cuja a placa era feita de maneira artesanal, motivando a abordagem.

Em busca pessoal nada de ilícito foi localizado com o condutor da referida motocicleta, como a placa era artesanal, foi consultado a numeração do motor e ficou constatado que o veículo era produto de furto no dia 06/01/2021, o emplacamento verdadeiro era DNP-7649, uma Honda CG 125.

Individuo e motocicleta foram encaminhados para a Central de Polícia Judiciária, motocicleta apreendida e autor autuado pelo crime de receptação, ficando o mesmo á disposição da Justiça.

Apoiaram na ocorrências os PMs de ROCAM De Cássia e Corbon além dos PMs Aquino e Paulo.