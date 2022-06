PMs de ROCAM prendem dois por tráfico de drogas

Uma abordagem de rotina na noite de segunda-feira (06), no Jardim Noivo II, Zona Leste de Mogi Guaçu, resultou na prisão de dois suspeitos e de uma porção grande de crack.

Por volta das 19h30, PMs de Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas), Soldados Kleber e Corbon, passavam pela rua João Dirold, no Jardim Novo II, quando receberam informações de que um Peugeot prata estaria distribuindo drogas em biqueiras daquela região.

Com o apoio de outras duas equipes da Rocam, com o sargento Heber, Cabos Moreira e Maganha, além dos Soldados Lúcio, De Cássia, iniciou-se um patrulhamento ostensivo pelo bairro. Em questão de minutos, o Peugeot, com dois homens e uma mulher a bordo, foi localizado.

O motorista ainda tentou escapar ao ver as motos da PM, mas acabou abordado. Logo de cara, um dos ocupante do veículo, de 22 anos, não parava de dizer que era membro do PCC (Primeiro Comando da Capital), tentando intimidar os PMs.

Não adiantou nada e foi enquadrado assim mesmo. Com ele, nada de ilícito foi achado, nem com o outro homem, de 35 anos, que também estava no carro.

Já com uma jovem, de 25 anos, os policiais militares encontraram um tijolinho de crack que, segundo a moça, havia sido entregue por um dos homens, momentos antes da abordagem.

Também no interior do carro, os PMs encontraram uma balança de precisão, um tubete com cocaína, R$ 55,00 duas facas e um canivete. Uma viatura de Força Tática, sob o comando do Sargento Assis e com os Cabos Goulart e Montefusco, levaram os três à Central de Polícia Judiciária.

Antes, todos passaram por exame de corpo de delito. Na unidade policial, os dois homens foram indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico, permanecendo presos. Já a jovem foi arrolada como testemunha e liberada após ser ouvida.