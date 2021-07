PMs de ROCAM flagram motorista com arma de fogo ilegal

No início noite desta segunda-feira (19), a equipe da ROCAM (Ronda Ostensiva com Motocicletas) deteve um homem por porte ilegal de arma de fogo.

Os PMs Cabo Moreira e Soldado Lúcio patrulhavam o Distrito industrial João Batista Caruso e avistaram uma caminhonete Hilux de cor preta, em uma via paralela. próximo a saída para a Rodovia SP 342 e optaram pela abordagem.

Nada de ilegal foi encontrado com o condutor do veículo, no entanto, dentro da caminhonete foi encontrado um revólver calibre 38 carregado com 5 munições e mais 5 soltas.

Sem autorização, o motorista alegou que adquiriu a arma de uma pessoa que não sabe quem por R$ 4 mil, ele disse que a arma era para defesa pessoal. Diante do fato, o infrator foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde pagou fiança de R$ 1.100,00 e foi liberado em seguida para responder pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.