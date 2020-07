PMs de Mogi Mirim apreendem uma tonelada e meia de maconha

A Polícia Militar apreendeu na noite deste domingo, dia 12, 2.473 tabletes que pesaram, no total, 1.517 quilos de maconha. A droga havia acabado de ser descarregada de um caminhão que vinha de Santa Catarina e foi abordado pelos policiais militares de Mogi Mirim em uma área de canavial, na zona rural da cidade.

Os policiais Dário e Alves patrulhavam a zona rural quando se depararam com a ação de pelo menos dois homens. Os PMs foram recebidos a tiros. Houve o revide e pelo menos um suspeito conseguiu fugir. Toda a droga já havia sido retirada da carga de um caminhão. O motorista foi preso.

O motorista é Valmor Luiz Lino da Silva, de 45 anos, morador de Santa Catarina. Ele informou que recebeu R$ 30 mil pra realizar um frete de Foz do Iguaçu-PR para Mogi Mirim e que tinha acabado de descarregar a droga no meio do canavial,

No local ainda foi encontrada uma motocicleta XRE 300, com placa de Espírito Santo do Pinhal.