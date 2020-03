PMs de Força Tática prendem traficante procurado da Justiça com 4 tijolos de maconha

Durante patrulhamento da Equipe de Força Tática, PMs Sargento Fontes, Cabos Orozimbo, Sá e Arbeli no último sábado (28) abordaram um GM Classic estacionado em frente a uma barbearia pelo Jardim Zaniboni II o qual havia uma denúncia de que o condutor era um sujeito procurado da Justiça.

Abordado, o sujeito se identificou como sendo Wesley, mostrando documentações pessoais, após algumas indagações ele acabou confessando que a documentação era falsa e que o seu nome era outro e que realmente era procurado da Justiça.

Após minutos de conversa, o sujeito que negava a dizer onde morava acabou indicando a sua residência pela Rua José Luiz Gomes, no Jardim Suécia II e que no local armazenava drogas.

Com apoio de outra viatura de Força Tática, os PMs se deslocaram para a residência dele e encontraram 4 tijolos de maconha com cerca de 5,5 quilos junto com uma balança de precisão e um caderno com anotações do tráfico de drogas e envolvimento com facção criminosa, os PMs ainda encontraram em um armário R$ 6 mil.

Na Central de Polícia Judiciária, o procurado da Justiça e traficante de drogas acabou sendo recolhido e autuado em flagrante.