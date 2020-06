PMs de Força Tática prendem traficante com 2 toneladas de maconha

Cerca de duas toneladas de maconha foram apreendidos na manhã desta quinta-feira (04), pela Força Tática da Polícia Militar em uma oficina mecânica situada no Jardim Novo II. Essa, por enquanto, é a maior apreensão de drogas da região, neste ano.

Duas equipes de Força Tática, sob o comando do sargento Amarildo, receberam denúncia de que uma carga de maconha estava guardada em uma oficina no Jardim Novo II e que começava a ser distribuídas para pontos de tráfico da cidade.

O responsável pela distribuição seria o mecânico Eduardo Cassiano Alves Antônio, o Du, 25 anos. Por volta das 9h00, as equipes de Força Tática foram até a rua Antônio Ortiz e flagraram Du em um Volkswagen Voyage, branco.

No carro havia dois tabletes de maconha sob o banco do passageiro. Em seguida, ele confessou aos PMs que guardava uma grande quantidade de maconha em um caminhão VW, baú, placas de Poços de Calda, na oficina em que trabalha com o pai. No baú foram encontrados mais de 90 pacotes de maconha.

A droga foi levada à empresa Ingredion (Refinações de Milho Brasil), onde pesou pouco mais de 2 toneladas. O suspeito disse que já havia distribuído uma boa parte da carga. A droga estava acondicionada em grande pacotes, que abrigavam tijolos de maconha.

Foto: Claudio H. Felício

Também chamou a atenção dos policiais militares o fato de que, entre a carga, havia alguns pacotes na cor verde e com a bandeira da Colômbia. Suspeita-se que se trate de skank, também chamada de super maconha, sendo até sete vezes mais forte do que a canabis normal .

Essa droga já está sendo analisada pelo IC (Instituto de Criminalística) de Mogi Guaçu. Já em relação à prisão do mecânico, ele passou por exame de corpo de delito e será encaminhado à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira. A polícia revelou que Du já tem passagens por tráfico e porte ilegal de arma de fogo.

Participaram da ocorrência os PMs:

Sgt Amarildo

Cb Goulart

Sd Dias

Sgt Oscar

Cb Fabiano

Cb Édson

Cb PM Toledo

Cb PM Dehn

Sd PM Moreira

Sd Kleber

Sd De Cássia