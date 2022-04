PMs de Força Tática prendem ladrão foragido com Ecosport roubada

Em uma ação rápida e certeira, policiais militares da Força Tática recuperaram um carro roubado na noite de segunda-feira (11) e, de quebra, prenderam o autor do crime que era foragido do sistema prisional.

A ocorrência começou por volta das 19h00, quando o sargento Assis e o cabo Goulart receberam informações, via rádio, sobre o roubo de um Ford Ecosport vermelho. O assaltante teria fugido com o carro em direção a Espírito Santo do Pinhal.

Quando faziam um patrulhamento pela rua Antônio de Oliveira Bairro, no Jardim Califórnia, Zona Leste de Mogi Guaçu, os policiais militares se depararam com o veículo suspeito. Iniciou-se, então, uma perseguição a Ecosport que chegou até a estrada vicinal “Antônio Joaquim de Moura Andrade”, que liga Mogi Guaçu a Itapira e também à SP-342 (Guaçu/Pinhal). Ao perceber que estava sendo seguido, o motorista começou a dirigir em alta velocidade, colocando a vida de outros motoristas em risco.

Porém, quando passou pelo trevo ao bairro rural da Roseira, o carro foi finalmente interceptado pelos policiais militares que a essa altura, já contavam com o apoio do tenente Coradi, cabos Contessoto e Luiz.

Também se juntaram à operação a equipe da Rocam (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) formada pelo sargento Heber, cabo Kléber e soldado Lúcia, além de mais uma viatura com o cabo Domingos e soldado Mendes. O homem ainda tentou fugi a pé, mas foi detido pelos policiais militares.

FORAGIDO

Em uma rápida busca no interior do carro, os PMs localizaram uma bolsa na cor vermelha contendo documentos e cartões pessoais da vítima do roubo. Em seguida, o suspeito, de 27 anos, foi interrogado e confessou que havia levado o carro de uma mulher, mediante ameaça.

Ele também revelou que estava foragido da penitenciária de Sorocaba, onde cumpria pena, justamente, por roubo. Inclusive, havia um mandado de prisão contra ele emitido pela Justiça daquela cidade. Ele disse que não usou arma para assaltar a mulher, apenas a ameaçou.

Levado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Mogi Guaçu, o assaltante foi ouvido pela autoridade policial de plantão que, ratificou a prisão em flagrante por roubo e manteve o procurado preso à disposição da Justiça. O carro já foi devolvido à vítima.