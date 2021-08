PMs de Força Tática predem traficante com mais de 3 quilos de maconha

Durante patrulhamento pelo Jardim Ypê IV na noite do último sábado (07), na prevenção de atos ilícitos, a equipe de Força Tática, composta pelos PMs Sargento Amarildo, Cabo Édson e Soldado Caires recebeu uma denúncia anônima de um morador do bairro, o qual informou que ao passar de frente a determinada residência percebeu um forte cheiro de substância conhecida como “maconha”, e que essa pessoa era conhecida como H. G. S. e que ele fazia a distribuição de entorpecentes na praça do Jardim Ypê II.

De posse dessas informações, os PMs iniciaram o patrulhamento pela via onde foram informados do ilícito, e depararam com o indivíduo da denúncia com uma sacola na mão que ao avistar os PMs empreendeu fuga para o interior da residência, sendo detido ainda no quintal do imóvel.

Dentro da sacola havia porções de maconha, de pronto H. G. S. decidiu colaborar e entregou mais drogas fracionadas, embalada e pronta para venda que estavam em uma geladeira, como também havia mais tabletes de maconha para serem manipulados.

Os PMs ainda encontraram no quarto do traficante R$ 380,00, uma balança de precisão e uma faca utilizada no corte do entorpecente.

Diante dos fatos foi dada à voz de prisão a H. G. S., sendo apresentado junto com o material ilícito a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde a autoridade policial elaborou o flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas .

Após ser realizadas as medidas administrativas, o detido foi recolhido em cela provisórias e permaneceu à disposição da Justiça.

Foram apreendidos:

Drogas

– 294 porções fracionadas total de 965 gramas (maconha),

– 16 pedaços maiores no total de 896 gramas (maconha),

– 03 tijolos no total de 1,461 gramas (maconha), totalizando 03,322 Kg.

Dinheiro

– R$ 380,00 em espécie

Participaram ainda da ocorrência, os PMs:

Equipe de Força Tática

Sargento Leandro, Cabo Goulart, Cabo Santiago E PM Toledo.