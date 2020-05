PMs de Força Tática localizam assaltante de posto de combustível

No final da noite do último sábado (22), infratores em um Hyndai I30, prata, placa EVM – 7418 praticaram um roubo no Posto de Combustíveis Nova Odessa, armados, foi levado dinheiro do estabelecimento.

A informação do crime foi passada para a Polícia Militar via COPOM (190) e irradiado para todas as viaturas em serviço, sendo assim, o patrulhamento se tornou ostensivo com vistas aos meliantes.

Em pouco minutos após o crime, os PMs de Força Tática Sargento Oscar, Cabo Goulart e Soldados Dias e Scarabello localizaram o veículo com as mesmas características pela Rua Maria de Lourdes Farah, Jardim Veneza, sendo que ao visualizar emplacamento foi constatado que a verdadeira placa era EVM-7410, sendo utilizado fita adesiva de cor preta para adulterar o emplamento.

O veículo foi vistoriado e encontrado 43 pinos de cocaína e a quantia de R$ 133,00 em cédulas diversas. O proprietário do veículo ao notar que foi localizado o entorpecente em compartimento sob o console central, foi necessário o uso de força física moderada para conter e algemar o abordado.

Com apoio de meias viaturas de Força Tática, foi entrado em contato com a moradora da residência onde o veículo estava estacionado, a qual informou que outros dois homens tinham abandonado no quintal algumas roupas, sendo constatado posterior que as vestes foram utilizadas no roubo posto de combustíveis.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão ao indiciado A. J. S. N. e conduzido para a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, onde o Delegado de Plantão tomou as medidas administrativa, ficando o indiciado a disposição da justiça sob a acusação de roubo e tráfico de drogas.