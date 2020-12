PMs de Força Tática flagram traficantes em ação no Fantinato e Zaniboni II

Nesta quarta-feira (16), duas Equipes de Força Tática da PM realizaram apreensões de drogas, um menor infrator e um maior foram detidos.

A primeira ocorrência se deu por volta das 17h00, durante patrulhamento tático pelo Jardim Zaniboni II, na prevenção de atos ilícitos, os PMs de Força Tática Sargento Amarildo, Cabo Bruno e Santiago receberam uma denúncia anônima de um morador do bairro, onde um indivíduo menor de idade trajando camiseta vermelha e bermuda estaria na venda de entorpecentes por aquele bairro.

Ao entrar pela Rua Ricieri Tirapelli, os PMs se depararam com o adolescente com as características passadas pelo denunciante, que ao avistar a viatura policial a jogou um embrulho plástico entre a via e a guia da calçada em uma pequena vegetação. De imediato foi abordado e realizada a busca pessoal onde foi localizado no bolso da bermuda R$ 50,00 em notas trocadas e ao verificar o embrulho foi constatado 35 pinos de cocaína e 28 pedras de crack.

Diante dos fatos foi dada a voz de apreensão ao adolescente, sendo apresentado à Central de Polícia Judiciária, onde autoridade policial elaborou o B.O. de Ato Infracional pelo crime de Tráfico de Drogas, o adolescente foi liberado para a sua genitora e responderá para a Justiça de Menores.

Outra

Já por vota das 22h00, os também PMs de Força Tática, Sargento Montoni, Cabo Fabiano e Soldado Scarabello durante patrulhamento tático pelo Jardim Fantinato avistaram C. H. V. em atitude suspeita no interior da academia ao ar livre da prefeitura no cruzamento das ruas Aristides Papa x Rua José Povoa, que ao ver a viatura dispensou vários objetos ao solo e saiu caminhando.

Em abordagem pessoal nada de ilícito foi localizado, porém os objetos dispensados foi constatado se tratar de 8 kits de drogas, totalizando 223 pinos de cocaína. Indagado o abordado sobre os kits encontrados, ele informou que iria iniciar seu turno as 23h para comercializar a droga.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão em flagrante delito pelo crime de Tráfico de Drogas, sendo ratificada pela autoridade de Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária, permanecendo o indiciado preso a disposição da Justiça.