PMs de Força Tática apuram denúncia e prendem traficante com grande quantidade de drogas

Equipes de Força Tática receberam denúncia de um popular residente no Jardim Boa Esperança na madrugada deste domingo (29), que na Rua João Gomes da Silva no mesmo bairro, um indivíduo de vulgo “HARU” havia recebido uma grande quantia de entorpecentes em sua residência para guardar e posteriormente distribuir naquele bairro.

Assim que os PMs chegaram ao local informado pelo denunciante, se depararam com o denunciado Leandro de frente a sua residência o qual franquiou a entrada e após entrevista decidiu por colaborar e indicou o guarda-roupa onde foi localizada uma sacola com os seguintes entorpecentes: 09 kits grandes com 140 pinos com cocaína, aproximadamente 08 Kits pequenos com 29 pinos com cocaína, 35 pinos a granel, 34 porções de maconha, 01 pedra bruta de crack e 02 balanças de precisão.

Diante dos fatos, Leandro Martins da Silva e os entorpecentes junto com os demais materiais ilícitos foram encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde a Autoridade lavrou o flagrante pelo crime de Tráfico de Drogas ( art 33 da Lei 11343/06 da Lei de Drogas) e o deixou a disposição da Justiça.

Participaram da ocorrência os seguintes PMs de Força Tática: Sargento Amarildo, Cabo Édson, Soldado Scarabello, Cabo Fabiano e Cabo Goulart.