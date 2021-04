PMs capturam procurado da Justiça acusado de “lesão corporal”

Os PMs Celegati e Correia patrulhavam a zona sul de Mogi Guaçu por volta das 03h00 avistaram um carro Fiat Pálio estacionado na Rua Nícola Pintor, no Jardim Sônia.

Um homem ao ver a viatura adentrou rapidamente ao veículo, levantando suspeito. Ele foi abordado junto com outras duas pessoas. Nada de ilícito foi encontrado, no entanto, L.F.A. de 27 anos ao ser consultado via COPOM, constatou se ser procurado da Justiça pelo crime de “Lesão Corporal”.

Diante do fato, L.F.A. foi encaminhado para a Central de Polícia Judiciária onde foi recolhido ao sistema prisional.