PMs apuram denúncia e prendem traficante com mais de 3 quilos de drogas

PMs de Força Tática prenderam um traficante de 26 anos no Jardim Alvorada no final da tarde desta quarta (13) com grande quantidade de drogas.

Os PMs foram averiguar uma denúncia anônima quando o suspeito tentou se evadir ao avistar a viatura, mas foi detido.

Dentro da residência foi encontrado 446 pinos com cocaína (embalados e prontos para a venda), mais uma quantidade in natura da mesma droga, totalizando 1,435 Kg, além de 31 pedras de crack (prontas para a venda) e mais meio tijolo da mesma droga, pesando 960 gramas, e ainda meio tijolo de maconha, pesando 465 gramas.

Também foi apreendido 2 mil pinos vazios e 1 mil zips locks para embalar drogas, além de balança de precisão e R$ 900,00, em dinheiro.

Traficante encaminhado para a Central de Polícia Judiciária e autuado em flagrante.