PMs apuram denúncia e prendem jovem com duas armas de fogo ilegais

Os PMs Sargento Robson, Soldado Alan e Caroline foram apurar uma denúncia no final da manhã deste sábado (15) que L.M.O. 18 anos possuía armas e munições em sua residência pelo Jardim Santa Terezinha.

Ao patrulhar defronte a residência denunciada, os PMs tiveram autorização da mãe do suspeito para procurar os ilícitos, onde foram localizados um revólver cal. 22 com 23 munições e uma garrucha cal. 44. L.

L.M.O. confessou a posse das armas. Foi dada voz de prisão e apresentado na Central de Polícia Judiciária, onde pagou fiança de R$ 3500 e vai responder pelo crime em liberdade.

Na terça, dia 11, os mesmos PMs já haviam apreendido uma garrucha calibre 12 com 11 munições no Jardim Cecília, um homem foi detido e encaminhado para a Central de Polícia Judiciária. (Foto Abaixo)

Ainda no sábado, dia 08, mais uma uma escopeta cal. 12 com munições intactas e um revólver cal. 38 com munições intactas foram apreendidas com J.B.P. 27 anos. (Foto Abaixo)