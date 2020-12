PMs apuram denúncia e prendem casal no tráfico de drogas

Os PMs Sargento Robson, Cabos Robsom e Pozzer e Soldados Pozzer e Alan recebeu informações via COPOM (190) no último sábado (05) que pela rua Ricieri Tirapelli, Jardim Novo II estaria ocorrendo tráfico de entorpecentes e que parte da droga estaria escondida em determinada residência.

No local foi encontrado J. C. G. T. já tendo em sua ficha criminal um artigo 33 (Tráfico de Drogas) no ano de 2019. O indivíduo já abordado e em revista pessoal foi localizado na costura de sua bermuda 06 pedras de crack e no bolso R$ 95,00 em dinheiro, questionado sobre o entorpecente o mesmo confirmou estar no tráfico de drogas e que teria mais droga escondido em sua casa e pela via.

Com base nas informações do indiciado a equipe localizou na laje do banheiro 05 Pinos de cocaína e dentro de um relógio despertador 03 invólucros de crack contendo no seu total 70 pedras da referida droga. Já na via, o indiciado conduziu a equipe até o restante do entorpecente sendo pela rua Luiz Saltorão mais 12 debaixo das pedras e 04 invólucros contento 112 pinos de cocaina.

Ainda dentro da residência, a esposa do indiciado D. M. B. reincidente no artigo 33 por 5 vezes afirmou não saber que seu marido escondia drogas dentro de casa e que teria consigo a quantia de R$ 302 Reais.

Diante dos fatos J. foi conduzido ao Central de Polícia Judiciária juntamente com sua mulher D. que a priores seguia como testemunha. O casal foi autuado pelo crime de Tráfico de Drogas e ambos permaneceram presos a disposição da Justiça. Apreendido no total de 76 pedras de crack, 117 pinos de cocaína e R$ 397.