PMs apuram denúncia e desmantelam desmanche de veículos roubados

Com base em denúncias, os PMs Sargento Robson, Cabo Aquino e Soldado Figueiredo desmantelaram um Desmanche de Veículos em uma chácara no Distrito de Martinho Prado na tarde desta sexta-feira (24).

No local foram localizados dois caminhões com peças e latarias de diversos veículos; nos galpões havia a carcaça de um veículo caminhonete Triton, diversos extintores de veículos, diversos toca CD, um bloqueador de rastreador com 18 antenas, cilindro, “macaco jacaré” e várias ferramentas. Na residência foi localizada uma espingarda de chumbo.

Todo o material foi apresentado e apreendido na Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, ninguém foi preso no local. A Polícia Civil vai investigar o caso.