PMs apuram denúncia e apreendem arma com avô e neto

Na tarde desta segunda-feira(11), os PMs Bonato, Guimarães, Garcia e Alan foram averiguar uma denúncia de que um jovem teria uma arma de fogo de maneira ilegal pelo Jardim Fantinato.

Diante das informações, os PMs se deslocaram para a Avenida das Torres, onde fizeram contato com o jovem de 18 anos, o qual confessou ssber de uma única arma na família, mas que a mesma estaria na casa de seu avô pela cidade de Itapira e seria objeto de herança familiar.

Sendo assim, os PMs foram até a residência do avô do denunciado, que fica no Jardim Soares. Por lá, tiveram autorização para adentrar a residência onde encontraram o revólver calibre 38.

Na Delegacia de Itapira, avô e neto foram qualificados e liberados para responder em liberdade, a arma foi apreendida.