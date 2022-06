PMs apuram denúncia e apreendem arma de fogo ilegal

PMs apreenderam um revólver no início da tarde desta quarta-feira na Zona Leste de Mogi Guaçu. Por volta das 13h50, duas equipes com os Cabos Pozzer, Françoso, Robson, Camila e o soldado Corrêa, sob o comando do Sargento Charles, receberam uma chamada sobre posse ilegal de arma de fogo no Jardim Hedy.

Os PMs foram para o endereço indicado, à rua Paula Bueno, e localizaram o dono de um revólver calibre 32 na marca INA (Indústria Nacional de Armas). O homem, de 39 anos, disse aos policiais militares que comprou o revólver para se proteger de um desafeto.

Também disse que a arma em questão estaria na casa de um amigo, na avenida Antônio Urbano de Souza, no Jardim Alvorada, também na Zona Leste. Na casa, o amigo de 45 anos, entregou o revólver aos PMs. A arma, oxidada e com numeração intacta, estava desmuniciada, ou seja, sem as seis munições que cabem no tambor.

Os PMs pesquisaram a numeração, mas não encontraram nada. Apesar de estar sem munição, a orientação do STJ (Superior Tribunal de Justiça) é clara. É crime o porte ilegal de arma de fogo ainda que a arma esteja desmuniciada ou desmontada.

Tanto o dono da arma como o amigo foram apresentados no plantão permanente da CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde foram ouvidos e liberados. A arma ficou apreendida e ambos podem responder por porte ilegal.