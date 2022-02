PMs apreendem Volkswagen New Beetle dublê

Os PMs Sargento Charles, Soldados Dias e F. Pozzer faziam patrulhamento pela Avenida Bandeirantes, Jardim Ypê I no final da noite desta quinta (03), quando decidiram abordar um veículo Volkswagen New Beetle, uma vez que a placa era da cidade de São Paulo/SP.

O condutor foi abordado, revistado e nada de ilícito foi encontrado, ele só não era habilitado e não portava nenhum documento pessoal, pesquisado pela Prodesp o condutor já foi preso por Roubo. Em revista ao automóvel foi percebido que as placas não estavam de acordo com a regulamentação, tais como: a sua furação, não tinha código de barras e nem o ano de fabricação, o condutor não tinha o documento do veículo e não soube explicar a procedência do carro.

Diante da falta de dados foi feito contato com PMs de São Paulo, para que se deslocassem até o endereço do automóvel e fizesse contato com proprietário, o contato foi realizado e assim que relataram o ocorrido foi constatado que o carro que ostenta as placas verdadeiras estava na garagem e que portanto o veículo abordado na Avenida Bandeirantes era de procedência ilícita, porém, sem condições técnicas de saber as verdadeiras placas do veículo abordado.

O veículo original vem recebendo autuações desde 2017 pelo interior paulista, mais precisamente em Limeira e Americana. O averiguado foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária, o veículo foi apreendido para Perícia e o condutor liberado, mas poderá responder por adulteração e receptação.