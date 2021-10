PMs apreendem mais de R$ 16 mil, dinheiro do tráfico de drogas

Os PMs Sargento Robson, Cabo Allan e Soldado F. Pozzer os quais estava em patrulhamento pela zona leste da cidade no início da tarde desta quarta (13) foram apurar uma denúncia de que um de 22 anos guardava dinheiro do tráfico em determinada residência na Rua Olga Martini Oliveira no Jardim Canaã II.

Assim que chegaram deram de cara com o denunciado, o qual relatou que realmente guardava dinheiro do tráfico de drogas que acontece pela região do Jardim Santa Terezinha I e II.

Diante do exposto, os PMs foram autorizado a revistar a residência, onde encontrara, R$ 16,400 em dinheiro vivo, um pino de cocaína e mais uma bucha de maconha também foram encontrados.

Ocorrência sendo apresentado para a autoridade de polícia Civil na Central de Polícia Judiciária, onde será determinado a apreensão do dinheiro e elaboração de inquérito policial.