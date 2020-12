PMs apreendem mais de 16 quilos de maconha, crack e cocaína

Na noite de terça-feira (15), uma viatura da Polícia Militar composta pelo Cabo Negro e Soldado Delfino apreendeu mais de 16 quilos de drogas que estavam escondidas em um sítio localizado na Lagoa dos Patos, zona rural de Mogi Mirim, na região das Chácaras São Marcelo.

Foram apreendidos 9,7 quilos de maconha, 6,2 quilos de cocaína e 74 gramas de crack. As drogas ainda estavam embaladas em tijolos e seriam preparadas e misturadas para a venda. Um jovem também foi preso em flagrante.

Trata-se de João Francisco Conceição, 36 anos. De acordo com os PMs, há algum tempo eles estavam monitorando João Francisco, que é funcionário de um posto de gasolina localizado na avenida Pedro Botesi, na Zona Norte da cidade.

De acordo com informações do serviço reservado da PM, ele era suspeito de estar armazenando uma grande quantidade de drogas em sua residência, que fica em um sítio em Mogi Mirim. Com o apoio de uma guarnição de Força Tática, os PMs intensificaram o patrulhamento nas proximidades da propriedade rural.

Por volta das 22h00, o João Francisco foi localizado em uma estrada vicinal de terra, próxima ao sítio, sendo imediatamente abordado pelos Policiais Militares. Em revista pessoal, nenhuma droga ou arma foi encontrada com o rapaz, apenas R$ 536 em dinheiro e um celular.

Interrogado a respeito da denúncia de que estaria armazenando entorpecentes em sua casa, João Francisco acabou confessando que a informação era verdadeira. Disse ainda que as drogas pertenciam a dois rapazes que ele conhecia apenas pelos apelidos de Coxinha e Bruninho.

Conduzido à casa do sítio e com a permissão dele, os policiais militares acharam as drogas dentro de um barril, em um dos cômodos da casa. Também foram apreendidas duas balanças de precisão e uma agenda com a contabilidade do narcotráfico.

João Francisco foi encaminhado até à CPJ (Central de Polícia Judiciária) onde foi ratificada a prisão em flagrante por tráfico de drogas. Após passar por uma audiência de custódia, ele deverá ser encaminhado à UDTE (Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento) de Itapira, onde vai aguardas o pronunciamento da Justiça.