PMs apreendem maconha e crack após denúncia anônima no Ypê Amarelo

Por meio de denúncia anônima, a Polícia Militar obteve êxito em apreender crack, maconha, cocaína e dinheiro em uma residência no Ypê Amarelo, zona leste de Mogi Guaçu.

Os PMs Sargento Charles, Cabo Alan e Soldado F. Pozzer tinham informações que pela rua Maria da Glória F. de Camargo havia uma casa que armazenava uma determinada quantidade de entorpecentes.

Com os dados em mãos, os PMs foram ao local e foram atendidos por uma morada da residência que autorizou a entrada, e de imediato, indicou onde estavam escondidas as drogas.

No quarto, foram localizados 30 pedras de crack embaladas e prontas para a venda e R$ 156,00, em dinheiro. Na cozinha, outras 56 pedras e mais 20 porções de maconha e ainda 28 pinos de cocaína.

À PM, a moradora alegou que as drogas pertenciam ao irmão. Conduzida à Central de Polícia Judiciária ela prestou depoimento e foi liberada, os entorpecentes foram apreendidos.

Vila São Carlos

No início da madrugada desta quinta (07), os PMs Correa e Lima em patrulhamento pela rua Conchal, e no cruzamento com a rua Jundiaí, foi abordado o indiciado M.P.N, e ao realizar a busca pessoal foi encontrado em um dos bolsos de sua jaqueta uma sacola contendo 40 pinos de cocaína e dinheiro. Diante dos fatos M.P.N, foi conduzido para a Central de Polícia Judiciária, onde foi elaborado a autuação de Tráfico de Drogas, permanecendo o indiciado preso à disposição da Justiça.