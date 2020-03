PMs agem rápido e assaltante é preso tentando fugir de roubo

No final da tarde desta terça-feira (17), os PMs Soldado Pozzer e Lima detiveram um homem que tinha acabado de praticar um roubo em uma residência na Rua Jose Roberto Assenço, região do Jardim Novo II. O bandido abordou o morador que estava na garagem e levantou a camisa mostrando a arma, levando dinheiro que estava dentro do veículo da vítima.

Os PMS receberam a informação pelo COPOM via rede rádio e quando chegavam pelo local do fato, avistaram um indivíduo com as características informadas em uma bicicleta nas proximidades do SESI tentando fugir pela Rua Clóvis de Carvalho, onde houve a abordagem.

Na cintura no detido foi encontrado uma réplica de arma de fogo, modelo pistola de cor preta e o dinheiro angariado na ação criminosa.

Diante dos fatos foi dada a voz de prisão e encaminhado o infrator da lei para a Central de Polícia Judiciária, onde as vítimas reconheceram sem dúvidas o autor do crime. Cientificado o Delegado de Plantão, o qual ratificou a voz de prisão em flagrante pelo crime do Art. 157 do Código Penal.